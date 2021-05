Toni Kroos (31) fehlt Real Madrid am letzten Spieltag der Primera División. Wie die Königlichen mitteilen, wurde der deutsche Nationalspieler positiv auf das Coronavirus getestet.

Schon seit vergangenem Freitag befindet sich Kroos nach Vereinsangaben in Quarantäne. Real will am kommenden Wochenende noch Tabellenführer Atlético überholen und den Meistertitel holen. Kroos wird dabei nicht helfen können.