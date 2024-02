Neapel: Kvaratskhelia-Zukunft geklärt?

Die SSC Neapel darf sich Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung mit Ballkünstler Khvicha Kvaratskhelia (22) machen. „Ich habe Kvaratskhelia gesagt, dass wir sein aktuelles Arbeitspapier (bis 2027 gültig, Anm. d. Red.) gerne ausdehnen würden. Er antwortete, dass wir im Sommer darüber sprechen würden, aber dass er sich hier sehr wohl fühlt“, erklärte Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis auf der heutigen Pressekonferenz.

Kvaratskhelia war 2022 für rund 13 Millionen Euro nach Italien gewechselt und mauserte sich bei der SSC auf Anhieb zum Leistungsträger. In seiner ersten Spielzeit trug der Georgier wesentlichen Anteil am ersten Scudetto seit 33 Jahren. Auch in der laufenden Saison sammelt der Flügelflitzer fleißig Scorerpunkte (sechs Tore, fünf Vorlagen). Kein Wunder, dass man am Vesuv langfristig mit dem 28-fachen Nationalspieler plant.