Eintracht blitzte ab: Bayerns klarer Plan mit Karl

Lennart Karl gehört zu den absoluten Shootingstars der Saison. In der Champions League gegen den FC Arsenal (1:3) zeigte der erst 17-Jährige, dass er es auch schon mit den Topklubs aufnehmen kann. Bereits im August konnte der FC Bayern das Offensiv-Juwel mit einem neuen Arbeitspapier ausstatten. An seinem 18. Geburtstag am 22. Februar wandelt sich sein Förder- in einen Profivertrag bis 2029 um.

„Wir haben mit Michael Ballack (Karls Berater, Anm. d. Red.) gesprochen und überlegt, wie wir den Vertrag finalisieren können. Das Hauptziel war, alle verschiedenen Aspekte zu berücksichtigen“, erklärt Sportvorstand Max Eberl gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Im Zuge der Gespräche handelten beide Seiten einen Zukunftsplan für Karl aus. Bereits während der Klub-WM im Sommer entschieden die Münchner, den Fokus auf den Linksfuß zu setzen und ihn als ersten Backup für Michael Olise einzuplanen. „Das war eine bewusste Entscheidung, bei der wir gesagt haben: Wir wollen es in der Offensive kleiner haben“, so Eberl.

Eintracht blitzte ab

„Vor allem wollten wir uns auf drei Spieler konzentrieren: Wisdom Mike, Cassiano Kiala und eben Lennart. Dadurch hat er seine Minuten bekommen und hat es natürlich auch eindrucksvoll genutzt. Er hat diese Frechheit und Unbekümmertheit auf dem Platz“, so der Bayern-Boss weiter, „ich glaube, seine größte Stärke ist, dass er sich einfach keine große Platte macht, wenn man das so salopp sagen darf. Er hat ein Selbstverständnis, ein Selbstbewusstsein, aber ein gesundes, kein überzogenes.“

Dabei hatten es im vergangenen Sommer mehrere Vereine auf Karl abgesehen. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ wollten den Youngster unter anderem Newcastle United, Ajax Amsterdam und Eintracht Frankfurt verpflichten. Der gebürtige Frammersbacher war bereits von 2017 bis 2021 in der Eintracht-Jugend am Ball.

Kein Medien-Verbot

Von der Presse fernhalten will der deutsche Rekordmeister den Shootingstar nicht. So ist dem FCB und Karls Management der ‚Sport Bild‘ zufolge wichtig, dass der Spieler „nicht verbogen oder vor den Medien versteckt“ wird. Durch seine unbekümmerten Interviews soll Karl „lernen und seine Persönlichkeit entwickeln“. Darüber hinaus stellt der Verein dem Überflieger nun einen Shuttle zur Verfügung, damit dieser unbeschwert zum Training kommen kann.