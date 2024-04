HSV: Baumgart bleibt bei Nicht-Aufstieg

Steffen Baumgart will auch dann beim Hamburger SV bleiben, sollte der Aufstieg in die erste Bundesliga nicht gelingen. „Selbstverständlich“, antwortet der HSV-Trainer auf entsprechende Nachfrage der ‚WochenMopo‘, „ich habe ja nicht in der ersten Liga unterschrieben, sondern beim HSV. Unabhängig von der Liga. Ich unterschreibe nicht für eine Liga, sondern immer bei einem Verein.“

Baumgart ist seit knapp zwei Monaten bei den Rothosen im Amt, holte aus sechs Spielen einen Punkteschnitt von 1,67. Mit dem HSV steht er derzeit auf Platz vier, einen Zähler hinter dem Relegationsplatz. Baumgart betont: „Für mich gibt es nichts Besseres, als hier beim HSV zu sein. Da muss sich keiner Sorgen machen, außer man will mich nicht mehr. Ich will auf jeden Fall.“ Baumgarts Vertrag an der Elbe läuft bis 2025.