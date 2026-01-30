Menü Suche
Offiziell Premier League

Palace holt Guessand

von Dominik Schneider
Evann Ludovic Vidjannagni Guessand Aston Villa @Maxppp

Evann Guessand wechselt innerhalb der Premier League die Farben. Der ivorische Angreifer verlässt Aston Villa und geht bis zum Ende der laufenden Saison für Crystal Palace auf Torejagd. Im Deal ist auch eine Kaufoption integriert.

Crystal Palace F.C.
Guessand is Palace.

We are delighted to announce the signing of Evann Guessand on loan from Aston Villa ❤️💙
Bei den Villans kam der 24-Jährige nicht so recht zum Zug. Unter Trainer Oliver Glasner bei Palace soll sich das ändern. In 13 Partien in Englands Eliteliga blieb Guessand noch torlos.

