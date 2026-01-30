Palace holt Guessand

Evann Guessand wechselt innerhalb der Premier League die Farben. Der ivorische Angreifer verlässt Aston Villa und geht bis zum Ende der laufenden Saison für Crystal Palace auf Torejagd. Im Deal ist auch eine Kaufoption integriert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Villans kam der 24-Jährige nicht so recht zum Zug. Unter Trainer Oliver Glasner bei Palace soll sich das ändern. In 13 Partien in Englands Eliteliga blieb Guessand noch torlos.