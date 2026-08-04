Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Traum-Ablöse: Hannover verkauft Yokota

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky | Fabrizio Romano
Daisuke Yokota jubelt @Maxppp

Hannover 96 lässt Daisuke Yokota ziehen. Wie ‚Sky‘ und Fabrizio Romano unisono berichten, herrscht Einigung über einen Transfer des 26-Jährigen zu den Glasgow Rangers. Der Flügelspieler werde am heutigen Dienstag nach Schottland reisen, um den Medizincheck zu absolvieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Sky‘ zufolge haben sich die Vereine auf eine Sockelablöse von drei bis 3,5 Millionen Euro verständigt. Zudem seien Bonuszahlungen und eine Weiterverkaufsbeteiligung im Deal enthalten. In Glasgow winkt Yokota ein langfristiger Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Premiership
Hannover
Rangers
Daisuke Yokota

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Premiership Premiership
Hannover Logo Hannover 96
Rangers Logo Glasgow Rangers
Daisuke Yokota Daisuke Yokota
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert