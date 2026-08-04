Traum-Ablöse: Hannover verkauft Yokota

Hannover 96 lässt Daisuke Yokota ziehen. Wie ‚Sky‘ und Fabrizio Romano unisono berichten, herrscht Einigung über einen Transfer des 26-Jährigen zu den Glasgow Rangers. Der Flügelspieler werde am heutigen Dienstag nach Schottland reisen, um den Medizincheck zu absolvieren.

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‚Sky‘ zufolge haben sich die Vereine auf eine Sockelablöse von drei bis 3,5 Millionen Euro verständigt. Zudem seien Bonuszahlungen und eine Weiterverkaufsbeteiligung im Deal enthalten. In Glasgow winkt Yokota ein langfristiger Vertrag.