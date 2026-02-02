Transfer-Schlappe für den BVB

Linksverteidiger Emeka Adiele wird sich nicht Borussia Dortmund anschließen. Laut Fabrizio Romano wechselt der 18-Jährige zum FC Utrecht. Dem Transferjournalisten zufolge war neben dem BVB auch Juventus Turin am Youngster interessiert.

Adiele unterschreibt in Utrecht einen Vierjahresvertrag. Der englische U18-Nationalspieler hat bei West Ham United in der Zweitvertretung gespielt und machte dort mit zwei Toren und sechs Vorlagen in zehn Spielen auf sich aufmerksam.