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2. Bundesliga

Dresden sichert sich Europa-Stürmer

von Martin Schmitz - Quelle: Mozzart Sport
1 min.
Dynamo Dresden @Maxppp

Dynamo Dresden ist auf dem Transfermarkt offenbar ein echter Coup gelungen. Wie das serbische Portal ‚Mozzart Sport‘ berichtet, wird Vladimir Lucic in der kommenden Zweitligasaison für die Sachsen auflaufen. Der 23-Jährige wird demnach seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei Roter Stern Belgrad verlängern und anschließend für 300.000 Euro Leihgebühr nach Dresden wechseln. Dynamo sichert sich zudem eine Kaufoption in Höhe von 2,5 Millionen Euro.

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Lucic kam in der abgelaufenen Saison 32 Mal für die Serben zum Einsatz und lief auch dreimal in der Europa League auf. Wettbewerbsübergreifend erzielte der Linksfuß zwei Tore und bereitete vier weitere vor. Der Flügelstürmer stammt aus der Jugend des Klubs und ist dreifacher Nationalspieler.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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