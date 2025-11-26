Werder-Trio darf im Winter gehen

Im Januar 2024 schlug Werder Bremen einen neuen Weg auf dem Transfermarkt ein. Mit Abwehrmann Julián Malatini (heute 24), Sechser Skelly Alvero (23) und Offensivmann Isak Hansen-Aaröen (21) stießen drei hoffnungsvolle Talente aus dem Ausland zum über Jahre zusammengewachsenen Bremer Kader.

Knapp zwei Jahre später lässt sich festhalten: Keiner von ihnen schaffte den Durchbruch, sie alle dürfen in diesem Winter wieder gehen.

Daraus macht auch Werders Sportlicher Leiter Clemens Fritz keinen Hehl, sagt der ‚DeichStube‘: „Mit den Beratern stehen wir dazu im Austausch. Es ist wichtig für Julian, Skelly und Isak, dass sie auf ihre Spielzeit kommen, um in der Entwicklung weitere Schritte gehen zu können.“

Fritz ist dabei nicht nur für Leihen, sondern auch für einen Verkauf der Spieler im Winter offen. „Sollte es passende Lösungen im Winter geben, sind wir gesprächsbereit“, formuliert der ehemalige deutsche Nationalspieler.

Kehrtwende bei Topp

Bei einem anderen Werder-Talent hat sich der Wind dagegen gedreht. Auch Keke Topp (21) galt schon als Leihkandidat für den Winter. Doch der Mittelstürmer durfte zuletzt zweimal von Beginn an ran, Werder plant auch für die Rückrunde mit ihm.