Fink neuer Trainer in St. Truiden

Fink is een Bink

Champions League-winnaar, Thorsten Fink, wordt nieuwe hoofdtrainer van STVV STVV staat voor een historisch seizoen, want dit jaar viert de club haar 100ste verjaardag. In de aanloop hiernaar zetten de Kanaries een belangrijke stap: niemand minder dan Thorsten Fink wordt de nieuwe hoofdtrainer. “Fink is een heel ervaren coach die de mouwen op wil stropen en een echte winnaarsmentaliteit heeft. Daarom is hij de ideale kandidaat om STVV te leiden in dit jubileumseizoen.” Terwijl de Belgische competitie op