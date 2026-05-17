Statt Diomande: Liverpool denkt an RB-Alternative
Der FC Liverpool möchte sich nach einer schwachen Saison auch in diesem Sommer auf dem Transfermarkt verstärken und hat eigentlich RB Leipzigs Senkrechtstarter Yan Diomande im Blick. Sollte der zu teuer werden, ist die Alternative jedoch nicht weit.
Trotz massiver Investitionen in den Kader im vergangenen Sommer ist die laufende Saison für den FC Liverpool bisher eine einzige Enttäuschung gewesen. Während Florian Wirtz (23) langsam in die Spur kommt, hinkt Toptransfer Alexander Isak (26) seinen Erwartungen noch immer deutlich hinterher.
Laut ‚The i Paper‘ haben die Reds einen Plan für den kommenden Sommer: Ein neuer Flügelspieler soll her, der den Schweden besser einsetzen und so für dessen Durchbruch im Liverpool-Trikot sorgen soll.
Bradley Barcola (23) von Paris St. Germain und Yan Diomande (19) von RB Leipzig stehen ganz oben auf der Wunschliste des Premier League-Klubs. Beide sind jedoch sehr teuer. Dem Bericht zufolge hat Liverpool daher eine kostengünstigere Alternative im Blick.
Auch kein Schnäppchen
Und diese steht ebenfalls bei RB unter Vertrag. Antonio Nusa hat es den LFC-Bossen dem Bericht zufolge angetan. Der Norweger hat erneut eine starke Saison bei den Sachsen gespielt, obwohl sein Scoringoutput mit vier Toren und drei Vorlagen in 31 Ligaeinsätzen ausbaufähig ist. Bereits seit Monaten gilt der 21-Jährige als möglicher Abgangskandidat – zumindest wenn das Angebot passt.
Abgeben will Leipzig den Youngster eigentlich nicht, doch das Interesse ist groß. Einige Klubs lassen den technisch starken Rechtsfuß beobachten, zuletzt wurden der AC Mailand und die AS Rom genannt.
Nusa ist noch bis 2029 vertraglich gebunden. Zwischen 60 und 70 Millionen Euro soll Leipzig für den Dribbler fordern. Viel, aber immerhin deutlich weniger als die 100 Millionen aufwärts für Diomande.
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