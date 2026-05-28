Demichelis setzt Unterschrift

Trotz des Abstiegs in LaLiga2 wird Martín Demichelis seinen Aufenthalt bei RCD Mallorca fortsetzen. Der Argentinier hat einen neuen Vertrag unterzeichnet und ist fortan bis 2028 gebunden. Ursprünglich wäre sein Arbeitspapier in Kürze ausgelaufen.

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Martín Demichelis amplía su vinculación con el RCD Mallorca hasta junio de 2028 ❤️🖤



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Im März wurde der ehemalige Bayern-Profi mit der Aufgabe betraut, den Klub von der spanischen Insel in der ersten Liga zu halten. Nach dem letzten Spieltag der abgelaufenen Saison stand aber fest, dass es knapp nicht gereicht hat. Punktgleich mit CA Osasuna, aber mit dem schlechteren Torverhältnis, geht es für das Team von Demichelis in die zweite Liga.