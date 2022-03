Nürnberg: Schäffler bleibt – Duo geht

Beim 1. FC Nürnberg kommt Schwung ins Personalkarussell. Wie der Zweitligist mitteilt, verlässt Offensivmann Nikola Dovedan (27) den Klub nach der Saison ebenso wie Linksverteidiger Konstantin Rausch (32). Während Dovedan seine Karriere bei einem neuen Verein fortsetzen wird, gibt es laut Sportvorstand Dieter Hecking für Rausch die Möglichkeit, in einer anderen Rolle im Verein zu bleiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Manuel Schäffler hingegen wird auch in der kommenden Saison für die Nürnberger auflaufen. Der Vertrag des Mittelstürmers hat sich per Klausel automatisch verlängert. Der 33-Jährige absolvierte in der laufenden Spielzeit 20 Ligaspiele für de FCN und erzielte dabei drei Tore.