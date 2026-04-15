Bournemouth-Job: Namhafte Konkurrenz für Rose

Der AFC Bournemouth hat einen weiteren prominenten Namen auf seiner Wunschliste für den Nachfolger von Cheftrainer Andoni Iraola. Wie ‚The i Paper‘ berichtet, hat der Premier League-Klub ein Auge auf Frank Lampard geworfen. Der Ex-Nationalspieler steht noch bis 2027 bei Zweitligist Coventry City unter Vertrag, befindet sich mit dem Klub aus den West Midlands souverän an der Tabellenspitze und damit vor dem Aufstieg ins englische Oberhaus. Der ehemalige Weltklassemittelfeldspieler hat jedoch familiäre Verbindungen zu Bournemouth und steht laut Bericht vielen Personen im Verein nahe.

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Neben Lampard gelten vor allem der ehemalige RB-Trainer Marco Rose und Kieran McKenna (Ipswich Town) als mögliche Nachfolger von Iraola. Der Spanier kehrt den Cherries nach dieser Saison nach drei erfolgreichen Jahren mit Vertragsablauf den Rücken. Sechs Spieltage vor Schluss steht Bournemouth auf dem elften Tabellenplatz, kann sich angesichts von nur zwei Punkten Rückstand jedoch noch Hoffnungen auf die internationalen Plätze machen.