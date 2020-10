Leipzig: Sörloth über seinen Start

Alexander Sörloth hat auf seinen Start bei RB Leipzig zurückgeblickt. Die ‚Bild‘ zitiert den Mittelstürmer: „Natürlich war auch durch die Länderspielpause nicht so viel Zeit, um das neue System und die Mitspieler kennenzulernen. Und es ist schon ein Unterschied zwischen dem Training in der Türkei und hier in Deutschland. Aber ich mag die Intensität und das Team.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Leipziger hatten den 24-jährigen Norweger im September von Trabzonspor losgeeist. Die Türken kassierten ebenso wie Stammverein Crystal Palace zehn Millionen Euro Ablöse. Bislang lief Sörloth dreimal als Joker in der Bundesliga auf. Denkbar, dass er am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) zum Champions League-Auftakt gegen Basaksehir erstmals eine Chance von Beginn an erhält.