Entscheidung: Neuer-Gipfel steht bevor

„Zu 99,9 Prozent“ wird Manuel Neuer seine Karriere im Sommer beenden, berichtete zuletzt ‚Sky‘. Für vollständige Gewissheit will der FC Bayern in Kürze sorgen.

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Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht noch in dieser Länderspielphase ein Gespräch mit Neuer an, „bei dem es konkret um die Zukunft des Kapitäns geht“. Eine endgültige Entscheidung habe der 40-Jährige bislang nicht mitgeteilt.

Der Bayern-Plan steht jedoch bereits fest: Jonas Urbig (23), bislang Neuers Stellvertreter, soll im Sommer die Nummer eins werden. Gesucht wird ein erfahrener Backup. Die Wunschlösung ist laut ‚Sky‘ der Hoffenheimer Oliver Baumann (36), Spuren führen auch zu Bernd Leno (34/FC Fulham) oder Loris Karius (33/Schalke 04). Zahlreiche weitere Bundesliga-erfahrene Kandidaten werden gehandelt.

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Neuer fällt noch wochenlang aus

Neuer ist unterdessen aktuell mal wieder verletzt. Ein Sehnenteilriss im rechten Fuß lässt ein Comeback erst nach dem Jahreswechsel zu.