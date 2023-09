Letsch-Verlängerung: So plant Bochum

Der VfL Bochum möchte die Zusammenarbeit mit Trainer Thomas Letsch gerne fortführen. In einer Talkrunde der ‚Funke Mediengruppe‘ sagte Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport beim VfL: „Erst muss man sagen, Thomas Letsch hat noch bis zum Sommer bei uns Vertrag. […] Wir sind mit der Arbeit von ihm und dem gesamten Trainerteam natürlich sehr zufrieden und dort auch ständig im Austausch, bestrebt, auch mit ihm weiterzumachen über den Sommer hinaus. Wir haben immer gesagt, dass wir jetzt, wenn die Transferphase beendet ist, die Gespräche aufnehmen werden. Und das ist weiterhin der Plan. […] Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn er länger bei uns bleiben würde.“

Letsch sitzt seit Ende September des vergangenen Jahres bei den Bochumern auf der Bank, folgte seinerzeit auf Thomas Reis (mittlerweile FC Schalke 04). In den 33 Partien, in denen der 55-Jährige bisher an der Seitenlinie stand, holte er durchschnittlich 1,18 Punkte. Nach drei Bundeligapartien rangiert der Revierklub aktuell auf dem 13. Tabellenplatz.