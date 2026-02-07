Traum-Noten: An Schalkes Neuen liegt es nicht

Schalke 04 bleibt im Kalenderjahr 2026 sieglos. Auch gegen Dynamo Dresden kam der Tabellenführer der 2. Bundesliga nicht über ein Unentschieden hinaus. Im ersten Durchgang enttäuschte S04 über weite Strecken, zog nach der Pause aber die Zügel an und führte durch einen Doppelpack von Edin Dzeko mit 2:0. In der Schlussphase agierten die Königsblauen aber dann unnötig panisch und fingen sich noch den Ausgleich. An den Neuzugängen lag es nicht, sie bekommen von FT überwiegend gute Noten:

Moussa Ndiaye (23)

Der Leih-Linksverteidiger durfte fünf Tage nach seiner Ankunft gleich von Beginn an ran. Läuferisch merkte man dem offensivfreudigen Ndiaye an, dass er beim RSC Anderlecht im regelmäßigen Spielbetrieb war. Defensiv hatte Ndiaye in der Viererkette kein leichtes Spiel – Dynamo überlud häufig seine Seite – löste die anfallenden Aufgaben aber meist gut.

FT-Note: 2,5

Dejan Ljubicic (28)

Der Allrounder spielte eine Mischung aus linker Achter und linker Flügelspieler und wechselte zur Pause nach vorne rechts. Ljubicic war zwar emsig unterwegs und rieb sich in Zweikämpfen auf, kam aber nur selten an den Ball. Der Österreicher kann noch weitaus mehr Einfluss aufs Spiel nehmen. Immerhin: Am Treffer zum 2:0 war er mit einem guten Kontakt in der Entstehung beteiligt.

FT-Note: 4

Edin Dzeko (39)

Erstmals stand der Superstar in Schalkes Startelf und war in die eher wenigen Kombinationen gut integriert. Nahm ein Dynamo-Geschenk in Form eines verunglückten Rückpasses nicht an, als er Keeper Schreiber zwar umkurvte, aus spitzem Winkel mit links dann aber daneben zielte (39.). Besser machte er es dann in der 52. Minute, als Dzeko eine Hereingabe technisch blitzsauber zur Führung verwandelte. Und erst recht bei seinem zweiten Treffer, als er aus 21 Metern perfekt ins lange Ecke traf (70.). Anschließend wurde der Bosnier unter stehenden Ovationen ausgewechselt. Problem: In Schalkes Spiel kam dann der Bruch.

FT-Note: 1

Adil Aouchiche (23)

Das ehemalige PSG-Juwel kam zur zweiten Halbzeit ins Spiel und brachte gleich mächtig Schwung. Dzekos Führungstor bereitete der Neuzugang vom AFC Sunderland mit großer Übersicht vor, schnappte sich selbstbewusst Standards und forderte viele Bälle. Setzte auch Moussa Sylla nochmal exzellent in Szene, der Joker scheiterte jedoch am Keeper (86.). Außerdem agierte Aouchiche auch gegen den Ball so giftig, wie es Trainer Miron Muslic erwartet. Ein gelungener Einstand.

FT-Note: 1,5