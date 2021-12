Sousa übernimmt in Brasilien

Paulo Sousa hat sein Amt als polnischer Nationaltrainer niedergelegt, um wieder auf Vereinsebene zu coachen. Der 51-Jährige heuert bei Flamengo Rio de Janeiro aus Brasilien an. Sousa unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis Ende 2023.

Der Portugiese, als aktiver einst auch für Borussia Dortmund am Ball, hatte erst Anfang des Jahres in Polen übernommen. Bei der EM im Sommer schied man nach der Gruppenphase aus. Für seine vorzeitige Vertragsauflösung zahlte Sousa eine Entschädigungssumme.

Paulo Sousa é o novo técnico do Mengão. O português, de 51 anos, assinou contrato com o Rubro-Negro por duas temporadas. O treinador estava no comando da Seleção da Polônia. #CRF pic.twitter.com/isM9Pq0ICw