2. Bundesliga
Schnäppchen: Zweitliga-Dreikampf um Mathisen
@Maxppp
Mehrere Zweitligisten zeigen Interesse an Marcus Mathisen. Laut dem ‚kicker‘ beschäftigen sich Hertha BSC, Holstein Kiel sowie Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli mit dem erfahrenen Innenverteidiger, dessen Vertrag beim 1. FC Magdeburg in diesem Sommer ausläuft.
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Bei den Elbstädtern war der 30-Jährige in der abgelaufenen Saison unumstrittene Stammkraft. Die Magdeburger hoffen daher weiterhin auf eine Verlängerung. Mathisen selbst stehen im deutschen Unterhaus jedoch auch weitere Türen offen.
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