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2. Bundesliga

Schnäppchen: Zweitliga-Dreikampf um Mathisen

von Fabian Ley - Quelle: kicker
Marcus Mathisen mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Mehrere Zweitligisten zeigen Interesse an Marcus Mathisen. Laut dem ‚kicker‘ beschäftigen sich Hertha BSC, Holstein Kiel sowie Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli mit dem erfahrenen Innenverteidiger, dessen Vertrag beim 1. FC Magdeburg in diesem Sommer ausläuft.

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Bei den Elbstädtern war der 30-Jährige in der abgelaufenen Saison unumstrittene Stammkraft. Die Magdeburger hoffen daher weiterhin auf eine Verlängerung. Mathisen selbst stehen im deutschen Unterhaus jedoch auch weitere Türen offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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