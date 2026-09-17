Bei Werder Bremen möchte man Mitchell Weiser nach seiner langen Verletzungspause wieder stückweise an die nötige Matchfitness heranführen. Trainer Daniel Thioune erklärte auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr): „Wir nutzen bei ihm die Länderspielpause, um ihn dann weiter aufzubauen und ihm viel mehr Minuten in unserem Testspiel zu geben.“ Gegen die Fuggerstädter wird der 32-Jährige zwar im Kader stehen, allerdings voraussichtlich erstmal auf der Bank Platz nehmen.

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Weiser war aufgrund eines Kreuzbandrisses über ein Jahr außer Gefecht und feierte gegen den 1. FC Köln (1:1) am vergangenen Wochenende als Einwechselspieler sein langersehntes Comeback. Der Rechtsverteidiger wurde erst in der 83. Minute eingewechselt, hatte die Woche über aber dennoch mit den Nachwirkungen zu kämpfen. „Was er jetzt im Tank hat, kann ich nicht genau sagen. Aber selbst diese wenigen Minuten haben dazu geführt, dass er doch etwas ermüdet durch diese Woche gegangen ist. Vielleicht war es nicht nur das Spiel, sondern einfach auch die letzten Monate, die ihm diesen kompletten Rhythmus geraubt haben“, so Thioune.