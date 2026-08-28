In den vergangenen Wochen kristallisierte sich El Chadaille Bitshiabu bei RB Leipzig immer deutlicher als Kandidat für einen Wechsel heraus. Einige Interessenten fühlten beim 21-jährigen Innenverteidiger vor, darunter auch der RC Lens. Der Vorstoß aus Frankreich ist inzwischen deutlich konkreter geworden.

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Laut ‚Sky‘ steht ein Leihwechsel von Bitshiabu nach Lens bevor. Die Verhandlungen zwischen den Vereinen schreiten mit großen Schritten voran und seien „weit fortgeschritten“. Eine Kaufoption soll nicht Teil des potenziellen Deals werden.

Im Vordergrund stehe die Weiterentwicklung des Spielers. Langfristig hat Leipzig den jungen Abwehrspieler offenbar noch nicht abgeschrieben. Wohl auch deshalb werden die Sachsen noch Teile des Gehalts übernehmen. Vergangene Saison kam Bitshiabu nur auf 746 Einsatzminuten. In der Ligue 1 sollen es deutlich mehr werden.