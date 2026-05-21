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FT-Exklusiv Bundesliga

Werder: Backhaus-Nachfolger hat unterschrieben

Der Transfer von Mio Backhaus zum SC Freiburg ist fast in trockenen Tüchern. Zeitgleich hat Werder Bremen die Nachfolge organisiert.

von Dominik Schneider - Quelle: FT-Exklusiv
Erschöpft nach dem Spiel mit Werder: Mio Backhaus @Maxppp

Bis zu 18 Millionen Euro kann Werder Bremen mit Mio Backhaus einnehmen. Der bisherige Stammtorhüter wird die Grün-Weißen in Kürze verlassen und beim SC Freiburg unterschreiben. Ein Ersatz ist aber schon da.

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Nach FT-Informationen wurde die Kaufoption für Karl Hein ausgelöst, der estnische Keeper wechselt somit fest vom FC Arsenal zu Werder. In Bremen hat der 24-Jährige einen Vierjahresvertrag unterschrieben.

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In der laufenden Bundesligasaison stand Hein nur in zwei Bundesligapartien zwischen den Pfosten. Dabei hinterließ er aber einen hervorragenden Eindruck. Hein soll künftig die Nummer eins sein.

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