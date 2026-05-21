Werder: Backhaus-Nachfolger hat unterschrieben

Bis zu 18 Millionen Euro kann Werder Bremen mit Mio Backhaus einnehmen. Der bisherige Stammtorhüter wird die Grün-Weißen in Kürze verlassen und beim SC Freiburg unterschreiben. Ein Ersatz ist aber schon da.

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Nach FT-Informationen wurde die Kaufoption für Karl Hein ausgelöst, der estnische Keeper wechselt somit fest vom FC Arsenal zu Werder. In Bremen hat der 24-Jährige einen Vierjahresvertrag unterschrieben.

In der laufenden Bundesligasaison stand Hein nur in zwei Bundesligapartien zwischen den Pfosten. Dabei hinterließ er aber einen hervorragenden Eindruck. Hein soll künftig die Nummer eins sein.