Stuttgarter Verletzungsrätsel gelöst

Zur Verletzung von Lazar Jovanovic vom VfB Stuttgart kommen neue Details ans Licht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, verletzte sich der 19-jährige Sommerneuzugang im Weihnachtsurlaub. Jovanovic habe sich unter anderem mit Boxtraining privat fithalten wollen, zog sich dabei jedoch einen Haarriss an einer komplizierten Stelle des Oberkörpers zu.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seitdem fällt Jovanovic aus. Die Verletzung verhinderte auch einen Januar-Leihwechsel zu Roter Stern Belgrad, von wo aus er im Sommer für fünf Millionen Euro zum VfB gewechselt war. Dort kam der Flügelspieler bislang aber kaum zum Zug, lediglich 37 Bundesliga-Minuten standen nach der Hinrunde zu Buche. VfB-Coach Sebastian Hoeneß sprach bei Jovanovic zuletzt von einer „Rückenproblematik“, wegen der der Serbe ausfällt.