Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Stuttgarter Verletzungsrätsel gelöst

von Tristan Bernert - Quelle: Bild
1 min.
Lazar Jovanovic im Trikot des VfB Stuttgart @Maxppp

Zur Verletzung von Lazar Jovanovic vom VfB Stuttgart kommen neue Details ans Licht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, verletzte sich der 19-jährige Sommerneuzugang im Weihnachtsurlaub. Jovanovic habe sich unter anderem mit Boxtraining privat fithalten wollen, zog sich dabei jedoch einen Haarriss an einer komplizierten Stelle des Oberkörpers zu.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seitdem fällt Jovanovic aus. Die Verletzung verhinderte auch einen Januar-Leihwechsel zu Roter Stern Belgrad, von wo aus er im Sommer für fünf Millionen Euro zum VfB gewechselt war. Dort kam der Flügelspieler bislang aber kaum zum Zug, lediglich 37 Bundesliga-Minuten standen nach der Hinrunde zu Buche. VfB-Coach Sebastian Hoeneß sprach bei Jovanovic zuletzt von einer „Rückenproblematik“, wegen der der Serbe ausfällt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Stuttgart
Lazar Jovanović

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Lazar Jovanović Lazar Jovanović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert