Bundesliga-Stars entscheiden die WM

England vs. DR Kongo (2:1)

Lange waren die Engländer einem 0:1-Rückstand hinterhergelaufen, ehe sich Bayern-Star Harry Kane dazu entschied, die Partie noch zu drehen. Mit seinen WM-Toren 12 und 13 (bei der laufenden WM Treffer vier und fünf) schoss der Goalgetter die Three Lions im Alleingang ins Achtelfinale.

Unter der Anzeige geht's weiter

‚The Mirror‘ (England): „Harry Kane rettet das glanzlose englische Team und hält den WM-Traum am Leben.“

‚The Times‘ (England): „Harry Kanes Rettungsaktion bringt das schwächelnde englische Team ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft.“

Unter der Anzeige geht's weiter

‚The Sun‘ (England): „Harry Kane macht den katastrophalen Start der Three Lions wieder wett und ebnet den Weg für das Duell mit Mexiko im Azteca-Stadion.“

Belgien vs. Senegal (3:2 n.V.)

Bis zur 86. Minute schnupperten die Afrikaner am Achtelfinale, doch dann egalisierten die Belgier den 0:2-Rückstand innerhalb von drei Minuten. Doppelt bitter für die Senegalesen: Den Siegtreffer per Elfemeter erzielte Doppelpacker Youri Tielemans in der Nachspielzeit der Verlängerung.

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Het Laatste Nieuws‘ (Belgien): „Verrückte Auswechslungen, streitende Stammspieler und das späteste Siegtor aller Zeiten: Das war das wahnsinnige Comeback der Roten Teufel gegen Senegal.“

‚Sporza‘ (Belgien): „Wahnsinniges WM-Comeback! Die Roten Teufel besiegen Senegal nach einem Achterbahnrennen, das mit einem Höhepunkt in der Verlängerung endet.“

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Taggat‘ (Senegal): „Die Löwen verlassen die Weltmeisterschaft erhobenen Hauptes, aber voller Bedauern.“

USA vs. Bosnien-Herzegowina (2:0)

Wie schon im England-Spiel machte ein Bundesliga-Spieler den Unterschied. Bayer-Profi Malik Tillman erhielt nach seinem direkten Freistoßtor zum 2:0-Endstand den Man of the Match-Award. Derweil flog Torschütze Folarin Balogun in der zweiten Halbzeit mit einer Roten Karte vom Platz.

🌎🇺🇸 OFFICIAL: Malik Tillman, Man of the Match for USA. pic.twitter.com/WiXhPXhWwB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2026

‚ESPN‘ (USA): „USMNT besiegt Bosnien-Herzegowina – es ist der erste WM-K.o.-Sieg seit 2002.“

‚Soccer America‘ (USA): „Balogun erzielt ein Tor und sieht die rote Karte – die USA besiegen Bosnien und Herzegowina mit 2:0.“

‚Dnevni Avaz‘ (Bosnien-Herzegowina): „Die Dragons beendeten ihre phänomenale Leistung bei der Weltmeisterschaft mit einer Niederlage gegen die USA.“

‚Sportske‘ (Bosnien-Herzegowina): „Die Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina schied im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 gegen den Gastgeber, die Vereinigten Staaten, aus. Dank der Tore von Balogun und Tillman gingen die Amerikaner verdient als Sieger hervor.“