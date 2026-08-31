Entscheidung: Dembélé kurz vor der Unterschrift

Paris St. Germain konnte Ballon d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé (29) nach langen Verhandlungen von einer Weiterführung der Zusammenarbeit überzeugen. Das ist einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zu entnehmen.

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Frankreichs größter Sportzeitung zufolge besteht eine Einigung über ein frisches Arbeitspapier. Der Offensivspieler werde zeitnah bis 2030 unterschreiben, der aktuelle Kontrakt läuft bis 2028.

Allen voran saudische Vereine wollten Dembélé für sich gewinnen, schauen jetzt aber in die Röhre. Stattdessen wird der französische Weltmeister von 2018 weiter mit PSG auf Titeljagd gehen.