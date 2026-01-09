Hiobsbotschaft für Augsburg: Matsima fällt aus

Der FC Augsburg muss auf Chrislain Matsima verzichten. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der 23-Jährige im Training einen Sehnenriss im linken Oberschenkel zugezogen und fällt vorerst aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Matsima ist beim FCA unangefochtener Stammspieler. Mit Ausnahme des letzten Bundesligaspiels vor der Winterpause gegen Werder Bremen (0:0), das er gelbgesperrt verpasste, stand der Innenverteidiger in jedem Pflichtspiel in der Startaufstellung. Im vergangenen Sommer war der Franzose für fünf Millionen Euro von der AS Monaco fest zu den Fuggerstädtern gewechselt, nachdem er sich in der Saison zuvor als Leihspieler empfohlen hatte.