Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Hiobsbotschaft für Augsburg: Matsima fällt aus

von Daniel del Federico
1 min.
Chrislain Matsima haut auf den Ball @Maxppp

Der FC Augsburg muss auf Chrislain Matsima verzichten. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der 23-Jährige im Training einen Sehnenriss im linken Oberschenkel zugezogen und fällt vorerst aus.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Augsburg
Gute Besserung, Chris! ✊

Chrislain #Matsima hat sich im Training einen Sehnenriss im linken Oberschenkel zugezogen und fällt vorerst aus.
Bei X ansehen

Matsima ist beim FCA unangefochtener Stammspieler. Mit Ausnahme des letzten Bundesligaspiels vor der Winterpause gegen Werder Bremen (0:0), das er gelbgesperrt verpasste, stand der Innenverteidiger in jedem Pflichtspiel in der Startaufstellung. Im vergangenen Sommer war der Franzose für fünf Millionen Euro von der AS Monaco fest zu den Fuggerstädtern gewechselt, nachdem er sich in der Saison zuvor als Leihspieler empfohlen hatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Augsburg
Chrislain Matsima

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Augsburg Logo FC Augsburg
Chrislain Matsima Chrislain Matsima
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert