AS Rom: Stürmer und Torwart gesucht

Die AS Rom möchte im Sommer einen neuen Torhüter und Stürmer verpflichten. Da Stammkeeper Pau López (26) in dieser Saison nicht überzeugt, haben die Hauptstädter laut dem ‚Corriere dello Sport‘ einen Blick auf Juan Musso von Ligakonkurrent Udinese Calcio geworfen. Der 26-jährige Argentinier hat sich zuletzt mit starken Leistungen in den Vordergrund gespielt. Sechsmal konnte er in der aktuellen Spielzeit seinen Kasten sauber halten.

Im Sturmzentrum wird im Anschluss an die laufende Saison wohl der Platz von Edin Dzeko (34) frei, der nach einem Zerwürfnis mit Trainer Paulo Fonesca gerne bereits im Winter weitergezogen wäre. Als Nachfolgekandidaten nennt die Sportzeitung Dusan Vlahovic (21) vom AC Florenz und Andrea Belotti (27) vom FC Turin. Während Vlahovic bis 2023 an die Fiorentina gebunden ist, läuft das Arbeitspapier von Belotti 2022 aus. Die Turiner verkündeten allerdings erst kürzlich, dass der Kontrakt des italienischen Angreifers ausgedehnt werden soll.