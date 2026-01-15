Chelsea-Flop: Neuer Leihklub für Buonanotte

Facundo Buonanotte (21) spielt die Saison nicht wie geplant beim FC Chelsea zu Ende. Fabrizio Romano zufolge wird die eigentlich bis zum Sommer ausgemachte Leihe des Spielmachers vorzeitig abgebrochen. Einen neuen Leihklub hat Brighton & Hove Albion schon gefunden.

Laut Romano bleibt Buonanotte der Premier League erhalten und wird für die kommenden Monate bei Leeds United geparkt, der Medizincheck soll zeitnah erfolgen. Die Beteiligten erhoffen sich, dass der Argentinier (zwei Länderspiele) dort regelmäßiger zum Einsatz kommt. Für Chelsea stand er lediglich achtmal auf dem Feld (drei Scorerpunkte).