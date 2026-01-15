Menü Suche
Kommentar 1
Premier League

Chelsea-Flop: Neuer Leihklub für Buonanotte

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Buonanotte kämpft um den Ball @Maxppp

Facundo Buonanotte (21) spielt die Saison nicht wie geplant beim FC Chelsea zu Ende. Fabrizio Romano zufolge wird die eigentlich bis zum Sommer ausgemachte Leihe des Spielmachers vorzeitig abgebrochen. Einen neuen Leihklub hat Brighton & Hove Albion schon gefunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Romano bleibt Buonanotte der Premier League erhalten und wird für die kommenden Monate bei Leeds United geparkt, der Medizincheck soll zeitnah erfolgen. Die Beteiligten erhoffen sich, dass der Argentinier (zwei Länderspiele) dort regelmäßiger zum Einsatz kommt. Für Chelsea stand er lediglich achtmal auf dem Feld (drei Scorerpunkte).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Brighton
Chelsea
Leeds
Facundo Valentín Buonanotte

Weitere Infos

Premier League Premier League
Brighton Logo Brighton & Hove Albion
Chelsea Logo FC Chelsea
Leeds Logo Leeds United
Facundo Valentín Buonanotte Facundo Valentín Buonanotte
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert