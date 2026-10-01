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La Liga

Barça erfüllt speziellen Flick-Wunsch

von Daniel del Federico - Quelle: Barça Reservat
Hansi Flick macht eine klare Ansage @Maxppp

Hansi Flick bekommt beim FC Barcelona seinen Willen. Wie aus dem Podcast ‚Barça Reservat‘ hervorgeht, hat der Verein die Bauarbeiten für ein neues Teamhotel vorerst auf Eis gelegt, um stattdessen ein neues Fitnessstudio zu errichten. Der deutsche Übungsleiter hatte die bisherigen Trainingsmöglichkeiten als zu klein erachtet.

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Das Hotel war als exklusiver Bereich für die Spieler der ersten Mannschaft der Blaugrana konzipiert worden und soll den Verein rund zwölf bis 14 Millionen Euro kosten. Das Projekt ist jedoch nicht vom Tisch, sondern pausiert lediglich, bis der Bau des neuen Fitnessbereichs abgeschlossen ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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