Vier schnelle Abgänge beim BVB

Die BVB-Verträge von Niklas Süle (30), Julian Brandt (30) und Salih Özcan (28/Besiktas) sind vor einigen Tagen ausgelaufen, zudem wurden Cole Campbell (20/SV Elversberg) und Julien Duranville (20/Olympique Lyon) für kumulierte elf Millionen Euro verkauft. Vier weitere Dortmund-Abgänge sind zeitnah zu erwarten.

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Rechtsverteidiger Yan Couto (24) steht vor einer Leihe zu Como 1907. Der italienische Champions League-Vertreter sichert sich eine 20-Millionen-Kaufoption, zahlt eine Leihgebühr und übernimmt einen Großteil von Coutos Gehalt. Zudem befindet sich Mittelfeld-Juwel Kjell Wätjen (20) auf dem Sprung. Für knapp vier Millionen Euro zieht es das Eigengewächs zum FC Midtjylland um Ex-Förderer Mike Tullberg.

Wichtige Transfererlöse

Auch bei Diant Ramaj (24) kündigt sich ein schneller Abflug an. Der in der vergangenen Saison an den 1. FC Heidenheim verliehene Schlussmann will andernorts als Nummer eins fungieren, nach Informationen der ‚Bild‘ laufen aktuell Gespräche mit interessierten Vereinen. An der Strobelallee steht er bis 2029 unter Vertrag, entsprechend winken dem BVB weitere Einnahmen in Millionen-Höhe.

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Den größten Erlös verspricht man sich von dem Verkauf von Karim Adeyemi (24). Im besten Fall sollen es ein Jahr vor Vertragsende noch 40 Millionen Euro Ablöse sein, eine 20-Millionen-Offerte des FC Barcelona, der sich mit dem Offensivspieler längst einig geworden ist, haben die Schwarz-Gelben abgelehnt.