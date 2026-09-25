Nach über zwei Jahren beim FC Bayern und viel Verletzungspech lässt sich konstatieren: Die Verpflichtung von Hiroki Ito (27) für 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart war eine Fehlinvestition. Lieber früher als später würden die Münchner das Missverständnis beenden.

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Laut dem ‚kicker‘ soll der Japaner (29 Länderspiele) im Winter verkauft werden. Sollte im Januar kein adäquates Angebot reinflattern, könnte auch im kommenden Sommer ein Jahr vor Vertragsende eine Trennung vollzogen werden.

Ähnlich gestaltet sich die Situation bei Rechtsverteidiger Sacha Boey (26). Der Franzose, im Januar 2024 für 30 Millionen Euro von Galatasaray gekommen, darf den Rekordmeister jederzeit verlassen. Das Problem: Wie auch im Fall Ito scheint es nicht so leicht zu sein, einen passenden Abnehmer zu finden.

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Fakt ist: Gelingt es dem FCB, die beiden Streichkandidaten schon in der kommenden Wechselperiode abzugeben, braucht es mit Blick auf die Mehrfachbelastung unbedingt Ersatz, um in der Defensive nicht für einen personellen Engpass zu sorgen.