Menü Suche
Kommentar 7
Bundesliga

Bericht: Bayern beschließt Ito-Verkauf

2024 hatte der FC Bayern die Ausstiegsklausel von Hiroki Ito gezogen, um ihn vom VfB Stuttgart loszueisen. In München konnte der Abwehrspieler aber nie richtig Fuß fassen, zeitnah soll das Missverständnis beendet werden.

von Julian Jasch - Quelle: kicker
1 min.
Hiroki Ito im Bayern-Trikot @Maxppp

Nach über zwei Jahren beim FC Bayern und viel Verletzungspech lässt sich konstatieren: Die Verpflichtung von Hiroki Ito (27) für 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart war eine Fehlinvestition. Lieber früher als später würden die Münchner das Missverständnis beenden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem ‚kicker‘ soll der Japaner (29 Länderspiele) im Winter verkauft werden. Sollte im Januar kein adäquates Angebot reinflattern, könnte auch im kommenden Sommer ein Jahr vor Vertragsende eine Trennung vollzogen werden.

Ähnlich gestaltet sich die Situation bei Rechtsverteidiger Sacha Boey (26). Der Franzose, im Januar 2024 für 30 Millionen Euro von Galatasaray gekommen, darf den Rekordmeister jederzeit verlassen. Das Problem: Wie auch im Fall Ito scheint es nicht so leicht zu sein, einen passenden Abnehmer zu finden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fakt ist: Gelingt es dem FCB, die beiden Streichkandidaten schon in der kommenden Wechselperiode abzugeben, braucht es mit Blick auf die Mehrfachbelastung unbedingt Ersatz, um in der Defensive nicht für einen personellen Engpass zu sorgen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (7)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Hiroki Ito
Sacha Boey

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Hiroki Ito Hiroki Ito
Sacha Boey Sacha Boey
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert