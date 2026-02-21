RB Leipzig: 11 Sommer-Abgänge möglich

Ein bitterer Abschied bei RB Leipzig steht schon fest: Mittelfeldmotor Xaver Schlager (28) wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, das kommunizierte der Bundesligist Anfang Februar offiziell. Als Nachfolger haben die Sachsen Rocco Reitz (23/Borussia Mönchengladbach) weiter fest im Visier.

Neben Schlager könnten weitere Profis den Leipzigern im Sommer den Rücken kehren. FT wirft einen Blick auf die möglichen Abgänge.

Wahrscheinlich weg

Bleibt Senkrechtstarter Yan Diomande (19) noch ein Jahr bei RB? Der Flügelflitzer spielt eine bärenstarke Debüt-Saison und wird insbesondere vom FC Liverpool umgarnt. Auch der FC Bayern, Paris St. Germain und Real Madrid haben den ivorischen Nationalspieler auf dem Zettel.

Laut der ‚Bild‘ wird Diomande bei gleichbleibender Entwicklung kaum über den Sommer hinaus zu halten sein. Die Verantwortlichen erhoffen sich bei einem künftigen Verkauf über 100 Millionen Euro. Transfer-Probleme drohen dem Vernehmen nach wegen Diomandes Berater-Wechsels.

Castello Lukeba (23) könnte dem Brauseklub ebenfalls eine stattliche Ablöse bescheren. Der Innenverteidiger gilt als heißer Verkaufskandidat und wäre per Ausstiegsklausel für festgeschriebene 80 Millionen zu haben. Mehrere Premier League-Klubs bekunden Interesse. Im Dezember berichtete Sacha Tavolieri, dass Lukeba gerne zum FC Bayern wechseln würde. Ein Transfer nach München scheint nach der Verlängerung von Dayot Upamecano (27) aber unwahrscheinlicher.

Landsmann El Chadaille Bitshiabu (20) wollte aufgrund mangelnder Einsatzzeit bereits im Winter das Weite suchen, in Verbindung gebracht wurde der Linksfuß unter anderem mit einer Leihe zu Bayer Leverkusen. Im Sommer könnte Leipzig einen Wechsel abnicken.

Aston Villa-Leihgabe Kosta Nedeljkovic (20) wird RB nach der Spielzeit wieder verlassen, nachdem schon ein Abwerbeversuch des AC Florenz am Deadline Day gescheitert war.

Auf der Kippe

Die beiden Offensiv-Juwele Assan Ouédraogo (19) und Antonia Nusa (20) ziehen ebenfalls großes Interesse auf sich. Zahlreiche Topklubs beobachten Ouédraogo, die Leipziger ihrerseits wollen im künftigen Verkaufsfall aber 80 bis 100 Millionen einnehmen. Gut möglich, dass der verletzungsgeplagte Rechtsfuß daher auch in der kommenden Spielzeit für RB aufläuft.

Auch für Nusa müssten Bewerber tief in die Tasche greifen, zwischen 60 und 70 Millionen werden kolportiert. Mit Brajan Gruda (21) wurde kurz vor Transferschluss ein weiterer verheißungsvoller Offensivakteur an Bord geholt. Sollte die Brighton-Leihgabe ihren guten Start konservieren, könnte eine Festverpflichtung Thema werden.

Den Verein verlassen soll dagegen Lukas Klostermann (29). Den Verteidiger hätte man gerne schon im Winter von der Gehaltsliste bekommen, vertraglich gebunden ist der ehemalige DFB-Nationalspieler allerdings noch bis 2028.

Tendenz Verbleib

David Raum (27) und Christoph Baumgartner (26) werden Leipzig nach aktuellem Stand erhalten bleiben – auch wenn nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, dass die beiden Leistungsträger den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen wollen.

In Raums bis 2027 laufendem Vertrag ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen verankert. Der Kapitän liebäugelte immer wieder mal mit der Premier League, bekräftigte aber im November, dass er sich eine Verlängerung gut vorstellen kann.

Topscorer Baumgartner dachte im vergangenen Sommer an einen Abflug, hat sich in dieser Saison jedoch zum absoluten Schlüsselspieler gemausert und seine Abschiedsgedanken vorerst zu den Akten gelegt.