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Durchbruch: Frankfurt holt Brassier

Im Poker um Lilian Brassier ist Eintracht Frankfurt der Durchbruch gelungen. In Kürze soll der Medizincheck stattfinden.

von David Hamza - Quelle: FT-Info
Lilian Brassier für Stade Rennes @Maxppp

Eintracht Frankfurt steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Lilian Brassier (26). Nach FT-Informationen hat sich die SGE mit Stade Rennes auf eine Ablöse von 8,5 Millionen Euro plus Boni geeinigt.

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Ziel ist es, den Medizincheck an diesem Wochenende durchzuführen. Brassier kommt in erster Linie in der Innenverteidigung zum Einsatz, kann aber auch links verteidigen.

Der 1,86 Meter große Franzose wird in Frankfurt den Kaderplatz von Arthur Theate (26) einnehmen. Den Belgier zieht es per Leihe samt 15-Millionen-Kaufoption zum FC Bologna.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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