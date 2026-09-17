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Ligue 1

PSG: Angebot für Doué

von David Hamza - Quelle: L'Équipe
Desiré Doué hat gut lachen @Maxppp

Paris St. Germain will die Verlängerungsoffensive fortsetzen und auch Desiré Doué langfristig an den Verein binden. Laut ‚L’Équipe‘ hat PSG dem 21-jährigen Offensivstar einen neuen Vertrag bis 2031 unterbreitet. Doués aktueller Kontrakt läuft bis 2029.

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Der 15-fache französische Nationalspieler war vor zwei Jahren für 50 Millionen Euro von Stade Rennes nach Paris gekommen, gewann seitdem zweimal die Champions League mit PSG und sammelte in 108 Spielen 58 Scorerpunkte (30 Tore, 28 Assists).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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