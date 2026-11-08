Menü Suche
Kommentar
Update Premier League

Bei Goretzka platzt der Knoten

von Julian Jasch
Leon Goretzka setzt sich durch @Maxppp
Man United 4-4 Villa

Leon Goretzka (31) scheint endlich in der Premier League angekommen zu sein. Der zentrale Mittelfeldspieler in Diensten von Aston Villa hat soeben zur 4:2-Führung über Manchester Untied getroffen – es ist sein erstes Tor in Englands höchster Spielklasse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Goretzka war im Sommer ablösefrei vom FC Bayern auf die Insel gewechselt, fiel bis Anfang Oktober aber mit Knieproblemen aus. Zuletzt stand der 73-fache deutsche Nationalspieler zweimal in Folge in der Liga in der Startelf.

Update (19:32 Uhr): Am Ende bringt Villa die Führung nicht über die Zeit. In allerletzter Sekunde gelingt United noch der 4:4-Ausgleichstreffer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Villa
Leon Goretzka

Weitere Infos

Premier League Premier League
Villa Logo Aston Villa
Leon Goretzka Leon Goretzka
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert