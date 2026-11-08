Bei Goretzka platzt der Knoten

Leon Goretzka (31) scheint endlich in der Premier League angekommen zu sein. Der zentrale Mittelfeldspieler in Diensten von Aston Villa hat soeben zur 4:2-Führung über Manchester Untied getroffen – es ist sein erstes Tor in Englands höchster Spielklasse.

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Goretzka war im Sommer ablösefrei vom FC Bayern auf die Insel gewechselt, fiel bis Anfang Oktober aber mit Knieproblemen aus. Zuletzt stand der 73-fache deutsche Nationalspieler zweimal in Folge in der Liga in der Startelf.

Update (19:32 Uhr): Am Ende bringt Villa die Führung nicht über die Zeit. In allerletzter Sekunde gelingt United noch der 4:4-Ausgleichstreffer.