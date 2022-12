Drexler über seine Zukunft bei Schalke

Geht es nach Dominick Drexler, bleibt er über das Ende der Saison hinaus beim FC Schalke 04. Auf die Frage, wann die Fans der Königsblauen mit Neuigkeiten zu seiner Zukunft rechnen dürfen, sagt der 32-Jährige im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘: „Hoffentlich bald. Ich fühle mich super wohl in diesem Verein und kann mich mit all dem, was zu Schalke gehört, identifizieren.“

Und weiter: „Durch den emotionalen Aufstieg hat man zu vielen Leuten im Verein ein unglaublich enges Verhältnis. Daher kann ich mir vorstellen, noch lange zu bleiben.“ Drexler stand in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend 14 Mal für die Schalker auf dem Rasen und war an acht Treffern direkt beteiligt (fünf Tore, drei Vorlagen). Der Vertrag des Routiniers im Ruhrgebiet endet im kommenden Sommer.

