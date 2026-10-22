Kompany kontert Klopp: „Nächste Frage“

Jürgen Klopp hatte sich zuletzt kritisch zu Vincent Kompanys Taktik geäußert und eingeräumt, dass er Bayerns Defensivverhalten noch nicht vollständig durchschaut habe. Durch ‚Sky‘ auf die Aussagen angesprochen, blockte Kompany allerdings rogoros ab: „Ja, da sage ich nichts zu. Nächste Frage!“

Unter der Anzeige geht's weiter

Klopp erklärte gegenüber DAZN, dass er „bis heute nicht abschließend verstanden (hat), was Bayern gegen den Ball macht. Aber ich will mich einfach weiterbilden. Mal ist es hybrid, dann Mann gegen Mann, dann nicht gegen den Mann. Ich lerne immer noch.“ Auch die taktische Rolle von Harry Kane (33) gab Klopp offenbar noch Rätsel auf: „Das finde ich mit Ball in Ordnung, aber gegen den Ball? Ich bin nicht der Papst des Fußballs, alle dürfen machen, was sie wollen. Aber abschließend dahinter gestiegen bin ich auch nicht.“