Profivertrag für Pauli-Talent Kukanda

Der FC St. Pauli bindet Nathanael Kukanda. Wie der Zweitligist verkündet, hat der 19-jährige Offensivspieler einen Profivertrag unterschrieben. Bei den Hamburger kam er bislang vornehmlich in der U19 zum Einsatz. Nun soll er über die Regionalliga-Mannschaft an das Profiteam herangeführt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich freue mich sehr, dass ich hier beim FC St. Pauli den Sprung in den Profikader geschafft habe. Für mich geht es nun darum, möglichst viel Spielpraxis in der U23 zu sammeln, weiter an meiner persönlichen Entwicklung zu arbeiten, um mich schlussendlich dem Profi-Trainerteam als Option anbieten zu können“, so Kukanda.