Vermaelen verlässt Vissel Kobe

Thomas Vermaelen und Vissel Kobe gehen getrennte Wege. Wie der japanische Klub offiziell mitteilt, wird der auslaufende Vertrag mit dem belgischen Innenverteidiger nicht verlängert. Die Saison in der J1 League, die am 4.12 endete, schloss Kobe auf Rang drei ab.

Der 36-Jährige verabschiedet sich mit warmen Worten: „Es war eine große Freude, für Vissel Kobe zu spielen. Ich habe so viele großartige Momente hier erlebt. Ich möchte allen Fans und allen am Verein beteiligten Personen für ihre Unterstützung danken und wünsche dem Team viel Glück für die Zukunft.“

ありがとう、フェルマーレン!

神戸でのあなたの勇姿を忘れません。



Thank you for everything, Thomas Vermaelen!#visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/yNpjswxYmU