Eberl klärt auf: Was läuft zwischen Bayern und Cherki?

Der FC Bayern München hat seine wichtigsten Transfers in diesem Sommer bereits sehr früh eingetütet, was insbesondere Ehrenpräsident Uli Hoeneß sehr gefallen hat. Doch bis zum Deadline Day und auch danach kursierten noch mehrere Gerüchte um den deutschen Rekordmeister.

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Unter anderem hieß es, dass der FCB ein Auge auf Rayan Cherki (23) von Manchester City geworfen hat, der bei den Skyblues in dieser Saison zwar häufig in der Startformation steht, aber nie über die vollen 90 Minuten auflaufen darf. Wie Bayern-Experte Christian Falk auf seiner Website ‚cfbayerninsider.com‘ berichtet, ist an dem Gerücht jedoch aktuell nichts dran.

Eberl dementiert kurzfristige Cherki-Pläne

„Ich habe Max Eberl dazu befragt und er hat deutlich gemacht, dass es keine Pläne gibt, Cherki im Wintertransferfenster zu verpflichten. Der FC Bayern neigt ohnehin nicht dazu, große Transfers wie den von Cherki zu tätigen, der im Januar sehr teuer wäre, sofern nicht etwas Katastrophales wie eine schwere Verletzung passiert“, so Falk.

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Sollte der FC Bayern sich um Rayan Cherki bemühen? Ja, Cherki wäre ein Statement-Transfer Nein, Cherki passt nicht zum FC Bayern Nein, Cherki ist zu teuer und es gibt Alternativen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Ohnehin ist die Position aktuell mit Neuzugang Ismael Saibari (25) besetzt, der für 50 Millionen Euro Ablöse von der PSV Eindhoven losgeeist wurde. Anders könnte es im kommenden Sommertransferfenster aussehen. Dann nämlich, wenn Michael Olise (24) den Klub verlassen sollte und womöglich eine exorbitante Ablöse einspielt.

„Zwar möchte der FC Bayern, dass Michael Olise bleibt, doch solange der französische Flügelspieler keinen neuen Vertrag beim Verein unterschreibt, bleibt seine Zukunft ungewiss. Luis Díaz hat bisher Mühe, an die Erfolge der letzten Saison anzuknüpfen, und das könnte für den Verein zum Problem werden, sollte sich seine Form nicht verbessern. Ebenso könnte auch Serge Gnabry ersetzt werden müssen. Unter Berücksichtigung aller Faktoren könnte es also Platz für Neuzugänge im Angriff geben“, so der ‚Bayern Insider‘.