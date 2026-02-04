Neuer Werder-Trainer vor der Unterschrift

Die vereinslosen Bo Henriksen (zuletzt Mainz 05) und Bo Svensson (zuletzt Union Berlin) sind für den SV Werder nicht zu bekommen. Entsprechend müssen sich die Bremer auf der Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Horst Steffen umorientieren.

Laut der ‚Bild‘ befindet sich jetzt Daniel Thioune in der Pole Position. Mit dem 51-Jährigen sollen „ernsthafte Gespräche“ laufen. Im Oktober musste Thioune seinen Posten bei Fortuna Düsseldorf räumen.

Update (10:07 Uhr): Die ‚Bild‘ berichtet nun, dass Thioune kurz vor der Unterschrift steht. Mit Blick auf den bis 2028 gültigen Vertrag in Düsseldorf werde wahrscheinlich noch eine kleine Ablöse fällig.

Update (11:13 Uhr): Thioune hat seinen Fortuna-Vertrag inzwischen aufgelöst, berichtet die ‚Bild‘. Werder wolle die Verpflichtung in Kürze offiziell vermelden.

Update (12:30 Uhr): Der SV Werder Bremen hat die Verpflichtung von Thioune offiziell verkündet.

Nach vorherigen Stationen beim VfL Osnabrück und Hamburger SV wäre Werder sein erster Bundesliga-Job. Der einzige Kandidat an der Weser ist Thioune aber nicht. Gehandelt werden unter anderem auch Ex-Bayern-Profi Martín Demichelis, der bis Mai den mexikanischen Klub CF Monterrey trainierte, und Dieter Hecking (zuletzt VfL Bochum).