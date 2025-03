La Liga-Präsident macht sich über Real lustig

Javier Tebas reagiert mit Sarkasmus auf die Boykott-Androhung von Real Madrid wegen unpassenden Spielansetzungen. Der Präsident der spanischen La Liga schiebt die Schuld für den geringen zeitlichen Abstand zwischen dem Champions League-Achtelfinale gegen Atlético Madrid und der Ligapartie gegen den FC Villarreal den Königlichen zu und macht in einem Post auf X den Klub sarkastisch auf einen Fauxpas aufmerksam. Real-Coach Carlo Ancelotti hatte sich darüber beschwert, dass weniger als 72 Stunden zwischen beiden Spielen gelegen hatten. Die Liga hatte daraufhin erklärt, dass die Klubverantwortlichen durchaus die Möglichkeit gehabt hätten, eine Verlegung zu beantragen, dies jedoch nicht innerhalb der Frist getan hätten.

Zudem, schrieb Tebas, habe Reals PR-Boss, Emilio Butragueño, mit La Liga über eine Verlegung des kommenden Spiels gegen CD Leganés am 29. März gesprochen und auf 21 Uhr als deutlich attraktiverer Anstoßzeit bestanden – keine drei Tage vor Reals Halbfinale in der Copa del Rey. „Carlo, ich bin sicher, Emilio hat Ihnen gesagt, dass La Liga das Spiel gegen Leganés auf 16:15 Uhr angesetzt hat, um Ihnen mehr Zeit vor dem Halbfinale gegen Real Sociedad zu geben. Aber Emilio hat […] gebeten, die Anstoßzeit auf 21:00 Uhr zu ändern – sicherlich mit Ihrem Wissen und Ihrer Genehmigung, wie ich mir vorstellen kann. Und jetzt liegen weniger als 72 Stunden zwischen dem Schlusspfiff des Spiels am Samstag und dem Beginn des Halbfinales am Dienstag. Möge sich der Beste für das Finale qualifizieren“, so der La Liga-Boss.