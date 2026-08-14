Nach nur einer Saison beim FC Chelsea könnte es Liam Delap (23) in die Serie A ziehen. Fabrizio Romano zufolge hat Como 1907 erste Schritte für eine Verpflichtung des Mittelstürmers eingeleitet. Laut Gianluca Di Marzio wurde Delap der Vereinsführung des italienischen Champions League-Vertreters angeboten, man prüfe nun die Möglichkeiten einer Leihe.

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Der ehemalige englische U21-Nationalspieler war im Juni 2025 nach einer starken Saison bei Ipswich Town für rund 35 Millionen Euro zu Chelsea gewechselt. Sein erstes Jahr bei den Blues verlief enttäuschend, in wettbewerbsübergreifend 41 Einsätzen gelangen Delap nur zwei Tore und vier Assists. Folgt nun der Wechsel zu Como? Der von Cesc Fàbregas trainierte Klub holte erst vor wenigen mit Trevoh Chalobah (27) einen anderen Chelsea-Profi.