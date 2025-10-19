BVB: Schlotterbecks „sehr wichtige Entscheidung“

Nico Schlotterbeck kann sich eine Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags bei Borussia Dortmund vorstellen. „Ich habe noch über anderthalb Jahre Vertrag und immer gesagt: Ich fühle mich sehr wohl in Dortmund und habe grundsätzlich kein Problem, den Weg weiterzugehen“, so Schlotterbeck bei ‚Sky‘.

Der 25-jährige Innenverteidiger kündigt an: „Ich werde mich mit Sebastian (Kehl, Anm. d. Red.) zusammensetzen, einen Plan ausarbeiten und dann schauen wir weiter.“ Zuletzt berichtete die ‚Sport Bild‘, der BVB biete eine Gehaltserhöhung auf acht Millionen Euro pro Jahr, während Schlotterbeck zehn Millionen fordert.

Aber auch Kaderstärke und die Teilnahme an der Champions League sind für den Nationalspieler entscheidend. Ein Auge auf den Poker haben der FC Bayern, Real Madrid und der FC Liverpool. „Natürlich ist das eine sehr wichtige Entscheidung für meine Karriere“, sagt Schlotterbeck.

Mit Blick auf das 1:2 gegen den FC Bayern am Samstagabend meint der Linksfuß: „Wenn wir so wie zweite Halbzeit spielen, können wir Vieles und Großes erreichen mit dem BVB. Ich habe eine Familie und einen tollen Berater, der das gut macht. Es macht schon sehr Spaß, was sich hier mit Niko (Kovac, Anm. d. Red.) entwickelt. Ich habe Bock auf den Verein, […] aber so früh wird sich das nicht entscheiden.“