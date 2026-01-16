Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Ambrosius kehrt zum KSC zurück

von Daniel del Federico
3 min.
Stephan Ambrosius stemmt die Hände in die Hüften @Maxppp

Stephan Ambrosius ist zurück beim Karlsruher SC. Wie der Zweitligist offiziell bestätigt, wechselt der 27-Jährige auf Leihbasis bis Saisonende in den Wildpark. Für den Anschluss sicherten sich die Badener eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei 200.000 Euro liegt. „Stephan ist ein echter Wettkämpfer und für uns eine Ideallösung in der aktuellen Situation. Er kennt den KSC, das Trainerteam und hat schon mit einigen Jungs aus dem aktuellen Kader zusammengespielt. Er befindet sich in einer guten Verfassung und benötigt somit keine lange Anlaufzeit. Zudem bringt er Mentalität und Erfahrung mit“, sagt Geschäftsführer Sport Mario Eggimann über den Transfer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ambrosius war im Sommer 2024 zum FC St. Gallen gewechselt und bestritt seitdem 35 Pflichtspiele für die Schweizer. In der laufenden Spielzeit war seine Einsatzzeit jedoch stark limitiert, weshalb er nun nach Deutschland zurückkehrt. Der Defensivakteur war bereits in der Saison 2022/23 vom Hamburger SV an den KSC verliehen und absolvierte 19 Partien für den Klub.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Super League
2. Bundesliga
KSC
St.Gallen
Stephan Ambrosius

Weitere Infos

Super League Super League
2. Bundesliga 2. Bundesliga
KSC Logo Karlsruher SC
St.Gallen Logo St.Gallen
Stephan Ambrosius Stephan Ambrosius
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert