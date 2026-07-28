Bayern-Kandidat: Barcola sagt neuem Klub zu

Die Entscheidung, Paris St. Germain zu verlassen, hat Bradley Barcola (23) allem Anschein nach schon getroffen. Wo es den französischen Nationalspieler hinzieht, ist aktuell noch offen. Es zeichnet sich jedoch eine klare Tendenz ab.

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Wie ‚L’Équipe‘ berichtet, hat Barcola den Daumen für einen Transfer zum FC Liverpool gehoben. Den Reds habe er die mündliche Wechselzusage nach einem persönlichen Gespräch mit dem neuen Trainer Andoni Iraola gegeben.

Der Flügelspieler, dessen Vertrag bis 2028 läuft, hoffe nun auf eine schnelle Einigung zwischen den Vereinen. Diese ist der ‚L’Équipe‘ zufolge allerdings noch nicht in Sicht. Seit dem heutigen Dienstag laufen demnach die Verhandlungen zwischen den Klubs, PSG fordert dem Vernehmen nach 150 bis 170 Millionen Euro.

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Bayern-Situation

Der FC Bayern hatte Barcola, auf den auch der FC Arsenal sowie der FC Chelsea ein Auge geworfen haben, nach FT-Infos als möglichen Nachfolger für Michael Olise (24) kontaktiert. Aktuell deutet jedoch vieles auf einen Wechsel an die Anfield Road hin. Der deutsche Rekordmeister verfolgt ohnehin den klaren Plan, Olise in den eigenen Reihen zu halten.