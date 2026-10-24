Max Eberl sieht die erste Karrieredelle bei Lennart Karl gelassen. Der Sportvorstand der FC Bayern München sagte auf der heutigen Pressekonferenz: „Was mit Lenny passiert, ist ein völlig normaler Prozess eines Jungprofis. Es gibt keine Topstars, deren Karriere reibungslos nur nach oben ging.“

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8️⃣ | 𝗘𝗯𝗲𝗿𝗹 𝘂̈𝗯𝗲𝗿 𝗟𝗲𝗻𝗻𝗮𝗿𝘁 𝗞𝗮𝗿𝗹 „Was mit Lenny passiert, ist ein ganz normaler Prozess eines Jungprofis. Jeder und vielleicht auch Lenny erwartet, dass es immer so weitergeht, wie es in der vergangenen Saison gelaufen ist. Das ist auch ganz normal. Wir unterstützen ihn dabei und sind überzeugt, dass er das Niveau wieder erreichen wird. Aber er hatte die Verletzung, er hat die WM verpasst und das macht natürlich etwas mit einem Spieler. Aber wie gesagt, für uns ist das ein ganz normaler Prozess.“ — FC Bayern München (@FCBayern) October 24, 2026

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Zur Einordnung: Karl startete in der vergangenen Saison bei den Bayern durch, ist nach zwei Verletzungen mittlerweile aber im Offensiv-Ranking des Rekordmeisters weit zurückgefallen. Zudem missfällt der Vereinsspitze der prollige Social Media-Auftritt des 18-Jährigen. Klub-Patron Uli Hoeneß will sich Karl daher zur Brust nehmen. In englischen Medien wird sogar schon über einen Bayern-Abschied spekuliert. Der FC Liverpool, der FC Arsenal und Manchester United beobachten laut ‚Teamtalk‘ die Situation.