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Bundesliga

FC Bayern: Eberl springt Karl zur Seite

von Lukas Hörster
1 min.
Lennart Karl beim Torjubel @Maxppp

Max Eberl sieht die erste Karrieredelle bei Lennart Karl gelassen. Der Sportvorstand der FC Bayern München sagte auf der heutigen Pressekonferenz: „Was mit Lenny passiert, ist ein völlig normaler Prozess eines Jungprofis. Es gibt keine Topstars, deren Karriere reibungslos nur nach oben ging.“

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Zur Einordnung: Karl startete in der vergangenen Saison bei den Bayern durch, ist nach zwei Verletzungen mittlerweile aber im Offensiv-Ranking des Rekordmeisters weit zurückgefallen. Zudem missfällt der Vereinsspitze der prollige Social Media-Auftritt des 18-Jährigen. Klub-Patron Uli Hoeneß will sich Karl daher zur Brust nehmen. In englischen Medien wird sogar schon über einen Bayern-Abschied spekuliert. Der FC Liverpool, der FC Arsenal und Manchester United beobachten laut ‚Teamtalk‘ die Situation.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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