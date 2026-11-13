BVB verzichtet auf zehn Millionen

Borussia Dortmund beendet einen umstrittenen Sponsoren-Deal. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird der BVB die bis 2027 laufende Zusammenarbeit mit Rheinmetall nicht fortsetzen. Spätestens bei der Mitgliederversammlung am 22. November soll diese Entscheidung offiziell kommuniziert werden. Die Bourssia verzichtet damit auf jährliche Einnahmen von zehn Millionen Euro.

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Die Bosse haben dem Bericht zufolge in den vergangenen Monaten oft kontrovers über die umstrittene Kooperation mit dem Rüstungskonzern diskutiert. „Ich habe unterschätzt, wie viele Borussen, anständige Leute, mir sagen: ‚Wir sind nicht gegen Rheinmetall. Wir wollen nur nicht, dass für jemanden, der Waffen herstellt, Borussia Dortmund wirbt.‘ Das ist ein Standpunkt, den muss ich nicht unbedingt übernehmen, aber den akzeptiere ich voll und ganz“, gab Hans-Joachim Watzke zu Protokoll.