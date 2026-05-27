Bundesliga-Vierkampf um Abwehr-Hüne Nyakossi

Noch bevor die ersten Shootingstars der anstehenden Weltmeisterschaft den Transfermarkt durcheinanderwirbeln, gibt es einige Spieler, die nach herausragenden Spielzeiten bei eher kleineren Klubs auf dem Wunschzettel vieler großer Vereine auftauchen. Einer davon ist Roggerio Nyakossi (22), der in der belgischen Jupiler League großen Eindruck gemacht hat.

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Wie FT exklusiv berichten kann, haben neben einigen anderen europäischen Klubs gleich vier Bundesligisten den 1,94 Meter großen Innenverteidiger von OH Leuven ins Auge gefasst. Dieser besticht nicht nur durch sein starkes Kopfballspiel und eine unnachgiebige Zweikampfführung, sondern auch seine gute Technik. Nyakossi glänzt im Spielaufbau mit einer hervorragenden Passqualität, präzisen Vorstößen nach vorne und passt perfekt in ein System mit hoher Abwehrlinie.

Marseille mit Vorgriffsrecht

Neben Feyenoord Rotterdam, dem FC Everton, Ipswich Town, RC Straßburg und Olympique Lyon mischen der FC Augsburg, die TSG Hoffenheim, der VfB Stuttgart und Werder Bremen im Werben um den Kapitän der Schweizer U21-Nationalmannschaft mit.

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Ein Transfer des Rechtsfußes könnte jedoch trotz der kurzen Restvertragslaufzeit bis 2027 schwierig werden: Nyakossi stammt aus der Jugend von Servette FC und war 2022 für zwei Millionen Euro Ablöse zu Olympique Marseille gewechselt, wo sich der Abwehrspieler nicht durchsetzen konnte. Für nur 800.000 Euro ging es im Januar 2025 nach Leuven. OM sicherte sich jedoch eine Weiterverkaufsbeteiligung und eine vorrangige Rückkaufoption.

Diese liegt bei lediglich sechs Millionen Euro und damit ein ganzes Stück unter der Summe, die sich Leuven eigentlich erhofft. Sollte Marseille die Klausel aktivieren, müssten sich Interessenten anschließend mit dem Klub von der Côte d’Azur auseinandersetzen.